Perú remontó en el Maracaná y dejó a Bolivia al borde de la eliminación de Copa América

La selección peruana impuso su nivel ofensivo en el mítico Estadio Maracaná y remontó para ganar 1-3 a Bolivia, que quedó al borde de la eliminación en la Copa América Brasil 2019.

El equipo de Ricardo Gareca llegó a los cuatro puntos en esta segunda fecha del Grupo A, mientras que los altiplánicos carecen de positivos en el torneo.

Pese al dominio que ejercieron los peruanos desde el inicio, fueron los bolivianos los primeros en abrir la cuenta, gracias a un penal concedido por el VAR.

En primera instancia, el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano cobró la falta, pero un fuera de juego complicó la decisión y con la tecnología, despues de casi cinco minutos, ratificó la pena máxima, la cual fue ejecutada por Marcelo Moreno Martins (28').

Perú, que logró aguantar el alza de la verde, consiguió el empate justo antes del descanso, con una exquisita definición de Paolo Guerrero, quien con un autopase se sacó el marcaje del portero Carlos Lampe para así disparar al arco vacío.

¡GOOOOOL DE PERÚ! ¡Sobre el final del primer tiempo llegó el empate! Gran pase de Cueva y mucho mejor la definición de Paolo Guerrero para igualar el partido.

En la segunda parte, Perú ratificó su poderío y Jefferson Farfán confirmó la remontada con un potente cabezazo a los 55'.

Pese a las acciones de Lampe para evitar el tercero, Perú tuvo su recompensa y liquidó el trámite en los descuentos, con gol de Edison Flores (90+6').

¡GOOOOOL DE PERÚ! ¡Llegó el tercero en una contra letal de la Blanquirroja y es Edison Flores quien sentencia el partido y los tres puntos son peruanos!

El próximo duelo de Perú será ante Brasil por el liderato del Grupo A, mientras que Bolivia intentará un milagro contra Venezuela en la última fecha.

Estadísticas

Bolivia (1): Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Alejandro Chumacero, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo (71' Roberto Fernández); Erwin Saavedra (73' Leonardo Vaca), Marcelo Martins, Raúl Castro (80' Gilbert Alvarez). DT. Eduardo Villegas.

Perú (3): Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano (84' Miguel Araujo), Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Andy Polo, Jefferson Farfán, Christian Cueva (79' Edison Flores), Paolo Guerrero (90' Christofer Gonzales). DT. Ricardo Gareca.

Goles: 1-0: 27' Moreno Martins (BOL); 1-1: 45' Guerrero (PER), 1-2: 55' Farfán (PER), 1-3: 90+6' Flores (PER)

Amonestados: Chumacero, Fernández, Haquín (BOL); Zambrano, Guerrero (PER)

Expulsados: No hubo

Arbitro: Roddy Zambrano (ECU)

Recinto: Estadio Maracaná, Río de Janeiro

Duelo válido por la segunda fecha del Grupo A, Copa América Brasil 2019