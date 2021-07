Angel Di María: Mucha gente nos criticaba, pero seguimos hasta que se logró el título

El delantero Angel Di María, elegido como el mejor jugador tras un gol en el triunfo 1-0 de Argentina sobre Brasil en la final de Copa América, manifestó su felicidad y dijo que el equipo nunca se rindió para conseguir un título.

"Todavía no puedo llorar, soñamos tanto con lograr esto. Mucha gente nos criticaba y seguimos hasta que hoy se rompió y pudimos", expresó tras el partido a la transmisión oficial.

Agregó que la mentalidad fue que "la Copa era en Argentina y vinimos acá. Teníamos que ganarla acá y se ganó".

"Tengo felicidad y alegría por mi familia. Por mi mujer, mis dos hijas y mis viejos. Por todos los que nos bancaron, por esta gente loca que vino al partido. Es una alegría inmensa", complementó.

Consultado por su anotación, dijo que "antes del partido comentamos que el lateral se dormía un poco a veces en la marca, salió perfecta la jugada y terminó como contra Nigeria en los Juegos Olímpicos".

En relación a Lionel Messi, expresó que "yo le dije que gracias a ál, el me dijo que esta era mi final. Antes del partido me dijo que esta iba a ser mi revancha. No pude jugar ante Chile en Estados Unidos, en el Mundial 2014 tampoco y hoy se dio".

Por último, manifestó que "esto sirve para tener esta alegría de seguir estando acá. Viene un Mundial dentro de poco y esto es un envión anímico muy grande".