Así fue el primer gol de Ben Brereton en la selección chilena

El delantero de Blackburn Rovers Ben Brereton anotó este viernes su primer gol en la selección chilena, durante el partido contra Bolivia por la segunda fecha del Grupo A en Copa América.

El atacante aprovechó un balón que dejó suelto Eduardo Vargas en ataque y definió con calidad cuando se jugaba el décimo minuto en Cuiabá, poniendo el 1-0 a favor del equipo de Martín Lasarte.

Revisa la conquista de Brereton:

Stoke born, Blackburn Rovers striker Ben Brereton has just scored for CHILE in the #CopaAmerica 🤯pic.twitter.com/ModkckZ4nB