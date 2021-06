Ben Brereton expresó "orgullo y honor" por debut oficial en La Roja

El delantero Ben Brereton, de madre chilena y nacido en Inglaterra, expresó su felicidad en redes sociales por su debut oficial con La Roja, en el empate 1-1 con Argentina en la Copa América.

"Un orgullo y un gran honor para mí hacer mi debut en La Roja en Copa América. ¡Vamos la Roja!", publicó el ariete, en español e inglés, en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el club de Brereton, Blackburn Rovers, también aplaudió en sus redes sociales su debut internacional con la selección chilena.

"Si, realmente ocurrió anoche...¡y no podemos estar más orgullosos!", publicó el conjunto inglés en Twitter.

📸 Yes, this really did happen last night ...



💙 And we couldn’t be more proud!@LaRoja 🤝 @benbreo #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/Gv0hM81Bhx