Brasil cierra su periplo en el Grupo B ante un Ecuador que se juega su paso a cuartos

Brasil cierra este domingo su participación en el Grupo B de su Copa América 2021 ante un Ecuador, que se juega su clasificación a cuartos de final, la cual conseguirá si gana, pero que también puede lograr con un empate o, incluso, con una derrota.

La "Tricolor" llega a esta última jornada sin haber ganador y viene en lo inmediato de desperdiciar en la anterior fecha un 2-0 a favor contra Perú, que consiguió empatar el encuentro en cinco minutos de la segunda mitad. Además, también cedió un empate en los descuentos por 2-2 contra Venezuela y cayó en la primera fecha en un aciago compromiso contra la Colombia de Reinaldo Rueda, por 1-0 en Cuiabá.

Para clasificar requiere de los tres puntos. Si no los obtiene, debe esperar que Venezuela no sume más puntos que ellos en la jornada, es decir, si pierde, necesita que la "Vinotinto" también lo haga, mientras que si iguala, requiere que el elenco de José Peseiro, no pase del empate.

El combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro, cada vez más cuestionado, se ve ahora en la obligación de dar el golpe a la cátedra ante la "Canarinha", aunque lo hará con la sensible baja del ex Universidad Católica Damián Díaz, quien dio positivo por Covid-19.



Alfaro presentará en el 11 inidial a: Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Piero Hincapié, Pervis Estupiñan; Christina Noboa, Moisés Caicedo, Alan Franco, Damián Díaz, Ayrton Preciado y Leonardo Campana.

El elenco de Tite, por su parte, acumula diez victorias consecutivas, la mejor marca personal del seleccionador al frente de la pentacampeona del mundo, siendo el equipo favorito en quedarse con el torneo, luego de los triunfos ante la "Vinotinto" (3-0), los "bicolores" (4-0) y los "cafeteros" (2-1) en esta competición.

La formación de Brasil para este duelo será: Ederson; Emerson, Eder Militao, Marquinhos, Renán Lodi (o Alex Sandro); Fabinho, Douglas Luiz, Neymar; Gabriel Jesus (o Roberto Firmino), Vinicius Júnior y Gabigol.

Este compromiso se llevará a cabo a las 17:00 horas (21:00 GMT) en Goiania, con arbitraje del chileno Roberto Tobar, mientras que en el VAR estará Julio Bascuñán.

