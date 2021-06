Erick Pulgar y duelo ante Uruguay: Estamos preparados para un partido muy físico

El mediocampista de la selección chilena Erick Pulgar hizo la previa del duelo de este lunes ante Uruguay, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa América, y aseguró que están preparados para afrontar un partido muy físico.

"Será un partido muy duro, muy físico, y nosotros estamos preparados para ese tipo de duelos", dijo Pulgar en declaraciones emitidas a la prensa oficial de la Roja.

Respecto a su rendimiento, el jugador de Fiorentina aseguró que los positivos comentarios respecto a su rendimiento los toma "de muy buena manera, y eso me lleva a tener confianza en los partidos. Lo tomo con tranquilidad".

"Creo que he estado jugando bien, siempre he dicho que tener a Arturo y a Charles a mi lado me da mucha tranquilidad y confianza en el juego", añadió.