Gary Medel es el jugador que ha recuperado más balones en la Copa América

Se jugó la segunda fecha de la fase grupal de la Copa América y variados son los datos que dejó tal como evidenció DataFactory en su completo informe:

Chile superó por la mínima diferencia a Bolivia en el 15° enfrentamiento en el historial por Copa América.

El combinado de Martín Lasarte encabeza el listado de balones recuperados: 44 (Gary Medel es el jugador con más quites: 11). Eduardo Vargas intervino en el 100 por ciento de los goles de La Roja (1 tanto y 1 asistencia).

Brasil goleó 4-0 a Perú y continúa con puntaje ideal y la valla invicta en el Grupo B de la Copa América 2021. La selección de Tite ganó los últimos 9 juegos (26 goles a favor y 2 en contra), y en el certamen actual, lleva la delantera en puntos (6), goles (7), asistencias (4) y pases (1054).

Neymar es el futbolista con más remates (10) y mejor participación en el gol (2 tantos y 1 asistencia) de la presente competencia.

El brasilero colaboró en 6 de los últimos 10 goles de la Canarinha (incluidas las Clasificatorias) y llegó a 68 festejos en 107 PJ con la Verdeamarela, quedando a 9 del récord de Pelé.

En 2 jornadas disputadas, Fred (Brasil) se perfila como el jugador top en pases (150), y además, el único mediocampista asistidor de la Copa América 2021.

De acuerdo a los datos históricos de Data Factory, las últimas 4 peores derrotas de Perú en Copa América: 7-0 vs. Brasil en 1997, 4-0 vs. Argentina en 2007, 5-0 vs. Brasil en 2019 y 4-0 vs. Brasil en 2021.

Argentina se quedó con el Clásico del Río de la Plata ante Uruguay con el gol de Guido Rodríguez. La Albiceleste lidera el Grupo A junto a Chile con 4 puntos y celebró el 100 por ciento de sus goles a través de jugadas con pelota parada (1 de tiro libre y 1 de cabeza).

Lionel Messi participó en los 2 tantos del seleccionado argentino (1 gol y 1 asistencia). El astro del FC Barcelona lidera el rubro de remates al arco (6) en el presente torneo continental.

Carlos Lampe (Bolivia) fue uno de los destacados de la Jornada 2 con 10 atajadas ante Chile. Casualmente, su compañero Rubén Cordano fue quien lideró el rubro en la fecha inaugural con 8 salvadas ante Paraguay. Bolivia perdió sus últimos 10 encuentros de Copa América.

Colombia y Venezuela igualaron sin goles en el inicio de la Jornada 2 en Goiania. Wuilker Fariñez fue la figura estelar de La Vinotinto con 8 salvadas. Duván Zapata (5) y Mateus Uribe (4) fueron los colombianos con más disparos en el juego.

Colombia conservó la valla en sus últimos 7 partidos de Copa América (USA 0-1 COL, ARG 0-2 COL, COL 1-0 QAT, COL 1-0 PAR, COL 0-0 CHI, COL 1-0 ECU y COL 0-0 VEN).

El dueño del récord histórico es justamente el conjunto cafetero con 8 partidos entre Colombia 2001 y Perú 2004.

Revisa en detalle las estadísticas: