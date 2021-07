José Luis Chilavert: Argentina debe estar preparada para vencer a Brasil, Neymar, el VAR y el árbitro

El ex arquero paraguayo José Luis Chilavert criticó, en su particular estilo, el desempeño arbitral durante la Copa América, asegurando que Argentina no sólo deberá vencer a Brasil, si no que también a Neymar, al VAR y al árbitro en la final de la Copa América.

"El equipo de Messi y sus compañeros tiene que estar preparado para derrotar al equipo brasileño, Neymar, al VAR y al árbitro. La Corrupbol está terrible", apuntó Chilavert a Radio Continental de Argentina, una de las personas más críticas de la Conmebol en la atualidad.

"Me encantaría que Messi se escape tres o cuatro veces y pueda convertir tres o cuatro goles. Ante la duda, van a favorecer al anfitrión", agregó el ex Vélez Sarsfield.

Por otro lado, Chilavert elogió a Emiliano Martínez. "Es un arquero fantástico. Reúne todas las condiciones. Por algo está atajando en una liga competitiva como la inglesa. Me encanta que a algunos personajes le llame la atención lo que ha hecho antes de los penales", cerró.