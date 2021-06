La Roja sufrió para cosechar un empate con Argentina en el debut por la Copa América

La selección chilena tuvo un sufrido debut este lunes en la Copa América Brasil 2021, con un reñido empate 1-1 ante Argentina en el Estadio Olímpico "Nilton Santos" en Río de Janeiro, por la primera fecha del Grupo A.

Desde antes del partido la selección nacional llegó con problemas, debido a la baja de última hora de Francisco Sierralta, lesionado en la práctica del domingo. En su lugar jugó Guillermo Maripán, cuestionado por su nivel en los partidos de Clasificatorias, pero el defensa de Mónaco logró responder sin fallos en el partido (e incluso se dio el lujo de gambetear a Lionel Messi)

En lo táctico, la batalla en la cancha no fue no solamente contra la efectividad los trasandinos, comandados por Messi, sino también ante los errores propios que marcaron los 45 minutos iniciales.

En la primera parte, Chile intentó sin éxito tomar posesión del balón y practicamente no generó peligro ante el equipo de Lionel Scaloni, que, sin un juego dominante, cortó los circuitos de La Roja en base a fuerte presión en mitad de cancha.

Chile intentaba salir, pero no encontró solución y Claudio Bravo hizo lo que pudo para detener los remates de Messi y un inspirado Nicolás González.

Pero Argentina logró quebrar el marcador, con un golazo de tiro libre del astro de Barcelona (33').

En el complemento, la actitud de La Roja fue totalmente diferente. Los jugadores que habían estado desaparecidos en la primera parte, como Arturo Vidal, Charles Aránguiz, Erick Pulgar y Carlos Palacios, empezaron a tomar un rol más protagónico, sumándose en ataque y asediando a la escuadra argentina.

La jugada clave llegó justo antes de la hora. Pulgar metió un preciso pase al área y Eduardo Vargas, en mano a mano, remató al arco, pero el portero Emiliano Martínez la desvió. En el rebote, Vidal intentó la volea y sufrió una dura falta de Tagliafico, y tras revisión del VAR, el árbitro colombiano Wilmar Roldán cobró la falta penal.

Desde el punto de cal, el "King" Vidal falló, pero en el rebote fue Vargas el que sorprendió con un cabezazo para poner el 1-1 en el tablero.

