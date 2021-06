Lampe, optimista pese a eliminación de la Copa América: Nadie nos aguantará el ritmo en La Paz

El portero de la selección boliviana Carlos Lampe se mostró triste tras la eliminación de su equipo en la Copa América de Brasil 2021, pero afirmó que crecieron y que en las Clasificatorias será muy difícil ganarles en la altitud de La Paz.

Lampe expresó en sus redes sociales que "nos tocó quedar fuera de la Copa America, teníamos la Ilusión de pasar de fase, el virus nos golpeó con jugadores importantes pero aún así fuimos para adelante dejando todo por nuestro país, esta copa la hemos tomado como crecimiento y aprendizaje para lo que viene, mejoramos muchísimo y eso me pone contento, porque se viene una eliminatoria cargada y tenemos muchas ilusiones".

Además, señaló que serán muy fuertes de local en el camino a Qatar 2022: "Sabemos que jugando con esta intensidad y movilidad en La Paz nadie va a aguantar el ritmo y de visitante podemos seguir sacando algunos puntos más".

Finalmente, dejó en claro que el duelo ante Argentina del próximo lunes, "si bien para ambas selecciones es por cumplir, créanme que nos vamos a ir vacíos de ese último partido. Nunca me he guardado nada y siempre he sido super competitivo y más cuando se trata de representar a 11 millones".

Bolivia no suma puntos en el Grupo A de la cita continental, luego de perder contra Paraguay, Chile y Uruguay, y le queda el duelo del lunes contra la "albiceleste" el lunes a las 20:00 horas (00.00 GMT).