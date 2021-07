Lasarte: Nadie me planteó que el objetivo era llegar a semifinales, me plantearon ir al Mundial

El uruguayo Martín Lasarte, técnico de La Roja, analizó la eliminación en cuartos de final de la Copa América y apuntó que nadie de la Federación de Chile le indicó que el objetivo del torneo era llegar a semifinales, sino que ir al Mundial de Qatar 2022.

"A mí no me lo plantearon, y si lo plantearon, no llegamos. Hay que ver los avatares, los motivos. Hace un mes atrás nadie conocía a Ben Brereton, nadie sabía quién era; teníamos problemas internos y ahora están solucionados. A mí me plantearon que teníamos que clasificar al Mundial, de eso me hago cargo. Respecto a la Copa América, nadie me planteó que el punto de llegada era ese (semifinales) y si era así, evidentemente no lo conseguimos", comentó.

Respecto a la derrota con Brasil, Lasarte lamentó la "recompensa" final que tuvo Chile al perder en esta fase de cuartos de final tras un luchado partido.

"Nos vamos un poco con cara de tonto, porque hicimos un gran partido y merecìamos otra recompensa, pero no soy amigo de las sensaciones, soy amigo de la realidad y es que perdimos, nos vamos con dolor y tristeza", explicó.

Sin embargo, manifestó sentirse "recompensado" por otros aspectos: "Hay un camarín, hay un grupo de jugadores, hay cosas que son íntimas y han sido muy buenas y por eso me voy contento".

Finalmente, se refirió al gran problema de La Roja, la falta de finiquito: "Nos faltó lo que sigue siendo nuestro talón de Aquiles que es materializar algunas ocasiones o generar mayor cantidad de situaciones. Para un equipo que tiene tenencia y que tiene porcentaje de posesión, quizás sea un punto todavía en el que tenemos que mejorar", sentenció.