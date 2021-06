Lasarte y la salida de Vidal: Lo vi cansado, no es Superman, pero entiendo que es frustrante para él

El técnico de la selección chilena, Martín Lasarte, habló tras la victoria por 1-0 ante Bolivia y se refirió particularmente a Arturo Vidal, quien se molestó tras ser reemplazado en el segundo tiempo, dando lugar a Tomás Alarcón.

"Lo vi cansado. Él está en la etapa de intentar recuperar su mejor forma, así que simplemente eso, no tiene otra pauta. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de realidad. Cuando un jugador termina su temporada con alguna dificultad física, viene a Chile, se enferma y pasa entre 10 y 12 días, con la situación que le tocó vivir... No es Superman", dijo en conferencia de prensa.

Además, añadió que "es un gran jugador que necesita un período de preparación, hacerlo mientras estás compitiendo es difícil, pero estamos intentándolo. Entiendo que para él ser sustituido es frustrante, pero no es más que eso. Debemos buscar las mejores herramientas para el equipo y que él mientras tanto vaya acumulando minutos y esfuerzo, para que podamos más adelante su mejor versión.

Consultado por la baja del equipo en el segundo tiempo, Lasarte dijo: "No hay equipo que domine los 90 minutos. Siempre el rival te genera ocasiones. Nos generamos varias oportunidades en el primer tiempo. Hoy Bolivia fue más que el otro día, nos generó problemas y nos metió en el área".

Junto con esto, añadió que "seguramente el hecho de no concretar por cómo se dio el partido es lamentable. El fútbol tiene eso, de no haber materializado las ocasiones que tuvimos y poder haber acrecentado el resultado. Me parece que sentimos el esfuerzo que hicimos ante la selección argentina".

Acerca del gol de Ben Brereton y su gran actuación en su primer partido como titular, sostuvo que "Tuvo la oportunidad y la aprovechó, seguramente fue una situación muy motivante para él, hacer un gol y cómo lo gritó. Terminó exhausto, lo que es normal".

En relación a más evaluaciones individuales, "Machete" habló de Jean Meneses y sostuvo que "ha cumplido con nosotros", en tanto que sobre César Pinares afirmó que "está bien", luego de positivos minutos finales.

Finalmente analizó al próximo rival, Uruguay: "Es un rival que lógicamente conozco mucho, es muy difícil y tiene grandes individualidades. Trataremos de mejorar y enfrentarlos de la mejor forma".