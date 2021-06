Mamá de Ben Brereton: Todo comenzó en diciembre, el ex técnico Reinaldo Rueda nos contactó

Andrea Díaz, la madre del delantero Ben Brereton, contó algunos detalles sobre cómo se gestó su llamado a la selección chilena, donde debutó el lunes ante Argentina.

"Apenas llegó la posibilidad de jugar por Chile dijo que sí. Es una oportunidad enorme para él y su carrera", reveló en diálogo con TNT Sports.

"Está sumamente enfocado en eso. Fue una decisión de él, yo le advertí: 'no entiendes el idioma, no sabes la cultura'. Ben me dijo que no importaba, 'voy a jugar fútbol, no necesito hablar con nadie. Estoy jugando fútbol y en la cancha no se habla mucho'", explicó.

"Estoy tiritando pensando en lo que puede ser el primer gol con la selección chilena. Es increíble pensarlo. No sé cómo expresar más. Ayer -lunes- creo que dormí una hora", agregó Díaz.

Además, manifestó que el primer contacto fue durante el proceso del ex DT Reinaldo Rueda.

"Todo comenzó antes de diciembre, el ex técnico Reinaldo Rueda nos contactó y nos conectamos para conversar con él. Ben quería ir a Chile a jugar, así que hicimos todos los trámites en Londres para su pasaporte. Ahí empezó todo, siempre ha querido ir y está super ilusionado. Todos lo están apoyando mucho", apuntó.

"No habla una palabra de español, pero apenas vuelva tenemos organizado que se meta a un curso para empezar a practicar el idioma. En Whatsapp está tratando de aprender solo, aprendiendo el himno nacional", completó.