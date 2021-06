Martín Lasarte sobre Alexis: Es prematuro plantearnos algo para lo que viene

El técnico de la selección chilena, el uruguayo Martín Lasarte, hizo la previa del duelo ante Bolivia, por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América, y aseguró que aún es muy pronto para evaluar la posibilidad de contar con el delantero nacional Alexis Sánchez en los próximos partidos de la Roja en el certamen continental.

"Está haciendo las pautas que sanidad le ha marcado, y en eso está bien, pero es muy prematuro plantearnos otra cosa para más a futuro", dijo Lasarte en conferencia de prensa.

El DT tuvo palabras para el estreno de Ben Brereton y en ese sentido optó por la mesura.

"No sé si lo llegué a comentar, pero le habíamos dado tiempo de maduración, de ensamblaje con sus compañeros, no hablaba una palabra de español, por lo que necesita todavía un tiempo más de adaptación. El otro día lo hizo bien y dejó buenas sensaciones", comentó.

"No sé si estamos presenciado algo rutilante. Está en el camino, está en el recorrido", añadió sobre el nacido en Inglaterra.

De cara al partido ante los albiverdes, el DT charrúa explicó que lo principal es aprovechar las oportunidades de gol que se generen y así no pasar las zozobras que se vivieron en el duelo clasificatorio de hace unos días en San Carlos de Apoquindo.

"Yo creo que el fútbol nos presenta cada fin de semana, cada fecha cosas para aprender. A veces juegas muy bien y no ganas. Y otras veces te someten y sacas un resultado positivo. Bolivia hizo las cosas muy bien en las Clasificatorias, el partido que quiso hacer. Nosotros tuvimos que concretar las cuatro o cinco que tuvimos, pero nos faltó materializar en gol las situaciones claras que tuvimos", expresó.

"Bolivia es muy directo, defiende bien, tiene buen juego en pelota parada, se nota que está trabajado", agregó el DT.

"El fútbol es una cuestión de competencia, hay un rival al frente, y no hay dos partidos iguales. Está claro que vamos a intentar plantear ante Bolivia algún matiz respecto a Argentina, que cuenta con jugadores de nivel muy alto. No significa que Bolivia no lo tenga, pero Argentina es de los equipos más importantes del mundo", complementó.