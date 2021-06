Martín Lasarte valoró la "rebeldía" de La Roja en el empate con Argentina: "Salieron a no guardarse nada"

El uruguayo Martín Lasarte, técnico de la selección chilena, analizó el empate 1-1 con Argentina en la primera fecha de la Copa América y valoró la "rebeldía" de sus jugadores, que lucharon por evitar una derrota en Río de Janeiro.

"Este equipo no quería ser vencido, aún no jugando bien. Este es un grupo de futbolistas que tiene rebeldía, y en el segundo tiempo salió a no guardarse nada", comentó el charrúa en la rueda de prensa posterior al partido.

En la misma línea, valoró la entrega de Arturo Vidal, quien regresó al equipo tras perderse los partidos de Clasificatorias a comienzos de mes por su contagio de Covid-19.

"Su regreso es significativo por su entrega, cariño y voluntad de querer participar", comentó, defendiendo además su nivel físico: "Solo tuvo dos entrenamientos con nosotros, y salió porque tenía tarjeta amarilla".

Respecto al resultado, remarcó que el empate "es valioso, no es para hacer una fiesta, pero sirve para demostrar que estamos en un nivel de competitivdad importante".

Aún así, tuvo un momento para la autocrítica, y sin querer "ningunear" los méritos de la Albiceleste, admitió que "el primer tiempo de nosotros fue lo más flojo desde que estoy yo en la selección".

Finalmente, manifesto que el objetivo es "pelear la Copa América hasta el final, pero tenemos también la misión de dar minutos a los más jóvenes".

El próximo partido de Chile es ante Bolivia el viernes 18 de junio, en el Arena Pantanal de Cuiabá, a las 17:00 horas (21:00 GMT).