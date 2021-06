Moisés Villarroel: La "Generación Dorada" nos mal acostumbró a que exijamos títulos

El ya retirado Moisés Villarroel es uno de los chilenos que más ediciones de la Copa América jugó. Él, que hizo parte de una generación combativa, confía en que la 'dorada', que los acostumbró mal al conquistar los títulos en 2015 y 2016, logre otra hazaña en el torneo que comienza este domingo en Brasil.

"Quiero ganar nuevamente, pero también entiendo que esos jugadores que nos entregaron dos copas América están con más años encima, más competencias internacionales, que son bastante exigentes, más desgastados. Nos mal acostumbraron a que exijamos títulos por la calidad de jugadores que son", dijo en entrevista con Agencia EFE.

El ex mediocampista aseguró estar a la expectativa de los resultados que pueda ofrecer el nuevo seleccionador, el uruguayo Martín Lasarte. "Primero me gustaría saber qué va a presentar Lasarte para definir cómo me puedo sentir previo a la Copa. Si Chile va con lo mejor que tiene, sin duda que va a entregar todo por ser campeón nuevamente", deslizó.

Villarroel, también aseguró que "la ambición de Arturo (Vidal), Claudio (Bravo), Alexis (Sánchez), Gary (Medel) y Charles (Aránguiz) está demostrada. Si van más nuevos, sería también optimista y pensaría en hacer una muy buena copa".