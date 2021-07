Orgulloso padre presentó a Lionel Messi Gomes Siqueira

Una curiosa situación se vivió en Brasil, ya que un padre le puso como nombre a su hijo Lionel Messi, debido a su extremo fanatismo por la "pulga", que se encuentra en ese país jugando la Copa América.

De hecho, el progenitor llevó a su hijo a las afueras del hotel de concentración de la "albiceleste" en Goiania, orgulloso con el certificado de nacimiento que indica que el nombre completo del pequeño es Lionel Messi Gomes Siqueira, aunque no logró tener contacto con el futbolista.

En diálogo con TyC Sports, el papá dijo que "Messi es un genio, el mejor de todo. Un ídolo", reconociendo que no tuvo mayores problemas con su pareja por la decisión: "A ella no le gusta el fútbol, pero me apoyó".

Por su parte, Messi y Argentina jugarán este sábado a las 21:00 horas (01:00 GMT) ante Ecuador en busca de un pasaje a semifinales de la Copa América.