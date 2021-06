Oscar Tabárez: En los últimos minutos no se jugó y no fue porque Uruguay no quería

El entrenador de la selección uruguaya, Oscar Tabárez, criticó a la Roja porque algunos de sus jugadores se "tiraron al piso" durante los últimos 10 minutos del encuentro, lo que derivó en que en el tramo final del 1-1 jugado en Cuiabá se viera un duelo carente de ritmo.

"En los últimos 10 minutos no se jugó y no porque Uruguay no quería jugar. Esto de tirarse al suelo los únicos que lo pueden solucionar son los árbitros. Habrá que buscar la forma que eso no se reitere, si un jugador está mal se saca del campo, no estar dos minutos tirado y sigue jugando como si nada, eso no lo entiendo", explicó luego de la paridad.

"También lo pueden hacer jugadores de mi equipo, para no favorecer a nadie. Sobre todo un equipo que quiere buscar la victoria, porque es el resultado que le conviene, el otro equipo le convenía otro resultado evidentemente, porque tiene más puntos ganados que nosotros, pero me parece que los medios solo deben ser futbolísticos en cualquier partido", agregó.

Además, afirmó que la Celeste mejoró en relación a sus anteriores presentaciones y que fue superior a Chile: "Vinimos con dos objetivos. Mejorar el juego, la cuenta pendiente, nos ha costado mucho eso en los partidos anteriores y conseguir un resultado, quizás no conseguimos el que queríamos, pero por muchos momentos del partido superamos al rival, quedo conforme. Estos son los jugadores que conozco y sé que van a aparecer. Nos quedan seis puntos por disputar", completó.