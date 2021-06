Oscar Tabárez y triunfo de Uruguay: No es para festejar, simplemente quedamos satisfechos

El entrenador de la selección uruguaya, Oscar Washington Tabárez, se mostró conforme luego del triunfo sobre Bolivia y la clasificación a los cuartos de final de Copa América, pero apuntó que "no es algo para festejar".

En rueda de prensa, el experimentado DT expresó que: "Me pareció que el juego mejoró mucho, supimos llevar la pelota hacia adelante y la pusimos en el último cuarto de cancha. Se trabajó bien la salida del mediocampo y después hubo una continuidad de todo eso porque los jugadores que entraron, lo hicieron en sintonía".

"Estoy conforme además porque, otro tipo de problemas que hemos tenido anteriormente no ocurrieron, en el aspecto defensivo no hubo errores. Bolivia no tuvo ocasiones claras. Nos deja conformes pero no es para festejar ni nada por el estilo, es para estar satisfechos", subrayó.

En la misma línea, el "Maestro" comentó que: "Tenemos cosas para mejorar. Ahora vamos a tener cuatro días para el otro partido, que es como una bendición, y ahí vamos a tratar de favorecer la recuperación de los futbolistas para intentar clasificar lo más arriba que podamos".

"Repito, eso me tiene satisfecho porque es algo en lo que no estábamos bien, se nos criticó justamente, y no es que ya hemos transformado todo, pero logramos lo que queríamos y eso genera más confianza y de eso se trata este deporte, la confianza es un factor fundamental", sentenció.