A 10 años de la Copa América 2015: ¿Qué pasó con los niños que consolaron a Lionel Messi?

Un día como hoy, pero hace diez años, la selección chilena conquistó su primer título. Aquella fría noche de julio La Roja tocó el cielo luego que Alexis Sánchez anotara en la tanda de penales el gol que le permitió quedarse con la Copa América 2015 y poner fin a cien años de sequía.

Sin embargo, esa jornada también tuvo a otros sorpresivos protagonistas. Dos niños que dieron la vuelta al mundo. ¿La razón? Tras la coronación del combinado nacional, burlaron la seguridad para saltar a la cancha y consolar a Lionel Messi, quien se encontraba abatido tras la derrota de Argentina.

🤔 ¿Quiénes son los niños que consolaron a Lionel Messi en la Copa América 2015?

Los niños que consolaron a Lionel Messi tras la conquista de Chile en la Copa América 2015 son los hermanos Maximiliano y Martín Sandoval, primos de Charles Aránguiz, quienes en aquel entonces tenían 9 y 6 años, respectivamente.

“Fuimos a ver la final de la Copa América, nos dio la entrada nuestro primo (Charles Aránguiz). Cuando entramos a la cancha nuestro hermano me dice: ‘Vamos a ver a Messi’, que estaba botado en el piso”, recordó hace algunas semanas Martín en conversación con La Nación. “Llegamos a verlo, yo me acerqué y le dije. ‘Hola, Messi. Me miró y me guiñó el ojo’ Mi hermano le habló”, agregó.

Por su parte, Maximiliano detalló que “yo le decía que no se echara a morir, que ya le iba a tocar, que había ganado muchas cosas con el Barcelona”.

“Y se le dio al final, ahora es campeón del mundo”, completó Martín Sandoval.

⁉️ ¿Qué pasó con los niños que consolaron a Lionel Messi?

En conversación con La Nación, Maximiliano Sandoval dijo ser streamer. Mientras que Martín continúa estudiando y tuvo una promisoria carrera de futbolista, donde según cuenta, llegó a probarse en el Inter de Milán. Sin embargo, actualmente juega futsal.

