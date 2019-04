Copa América 2015 aún no paga impuestos y tiene millonaria deuda con el Fisco

Un nuevo enredo económico fue denunciado este sábado por El Mercurio en un reportaje, al informar que la Copa América 2015, celebrada en nuestro país, aún no paga los impuestos por las utilidades conseguidas y tiene una millonaria deuda con el Fisco.

De acuerdo a la publicación, Tesorería General de la República notificó el cobro de una deuda de $2.500 millones correspondientes a los impuestos que se debieron pagar por los $12 mil millones de utilidades que dejó la Copa América, principalmente por venta de entradas para los partidos.

Dicha cifra no fue pagada en tiempo y forma, por lo que la deuda notificada por el Fisco es de $6 mil millones, debido a reajustes, multas e intereses.

¿Por qué ocurrió esta irregularidad? El titular del pasivo era el Comite Organizador de la Copa América 2015 (COL - 2015). Este organismo fue el notificado de la deuda, pero el problema es que ya no existe, y por un "vicio de origen", su sucesor, es decir, el beneficiario de las utilidades, tampoco.

"El vicio de origen está en la redacción de sus estatutos, donde el autor cometió una falla horrorosa: por norma, toda corporación de derecho privado sin fines de lucro debe designar un beneficiario o sucesor que reciba los bienes una vez extinta la organización madre. Y en lugar de escribir Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) como beneficiario, el estatuto dice 'Asociación Nacional de Fútbol de Chile', una entidad que parece ser la ANFP, pero que no lo es: falta la palabra 'Profesional' y, así escrita, no existe, pues no tiene personalidad jurídica inscrita en el Registro Civil", acusa el reportaje.



Este texto no fue legalizado en Macul, donde suele realizar sus trámites la ANFP, sino que en Viña del Mar, "donde Eliana Gervasio. La notaria es la madre de Luis Varas, ex amigo de Sergio Jadue".

Varas, contactado por el medio, acusa que la responsabilidad recae en Jadue. La fiscalización de este procedimiento, en tanto, corría por cuenta de la Municipalidad de Peñalolén.

Desde el Municipio, señalan que "ninguna norma obliga a chequear la existencia del beneficiario del COL" y que en estos casos "prima la buena fe entre el solicitante y el Estado".

Cabe destacar que la ANFP quizo pagar al Fisco esta millonaria cifra en 2017, pues asumen que son el sucesor del COL. Pero Impuestos Internos se negó, porque "la deuda es del COL, no de la ANFP, y que la ANFP no es beneficiario del COL".

Tesorería espera que se ejecute la sentencia del 29° Juzgado Civil, que en febrero pasado declaró judicialmente disuelto el COL.

Cuando se aplique esa sentencia, el FISCO podrá cobrar a la ANFP los impuestos reclamados. "En Quilín están dispuestos a pagar, pero sólo la deuda base de $2.500 millones", concluye el reporte.