La cuenta oficial de la selección argentina, compartió en redes sociales un vídeo celebración de todos los trofeos que han ganado en los últimos años al mando de Lionel Scaloni, luego de que consiguiera ayer por segunda vez consecutiva la Copa América. En el vídeo se ven imágenes de todos los torneos acompañados de la canción ‘I know you want me’ de Pitbull, junto a la palabra Miami.

(Video: @Argentina en Instagram)