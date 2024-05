¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa América?

La Copa América, que se disputará en Estado Unidos, está a menos de un mes de su partido inaugural, que será entre el actual campeón, Argentina, y Canadá, y que realizará el 20 de junio en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, a contar de las 20:00 horas (00:00 GMT)

Si bien todos los hinchas tienen un alto interés por el desarrollo mismo de la competencia, las miradas se sitúan, al igual que el sueño de los aficionados, en el partido final, donde se anhela levantar la copa y dar la vuelta Olímpica.

¿Cuándo y dónde es la final de la Copa América?

La organización de la Copa de Estados Unidos quiso que el partido se jugara en Florida, uno de los lugares con mayor número de población latina.

El escenario escogido fue el Hard Rock Stadium, un coliseo que data de 1987, pero permanentemente actualizado en su funcionalidad y donde hacen de local los Miami Dolphins, y que tiene una capacidad de 65.326 espectadores. El partido final se disputará allí el 14 de julio a las 20:00 horas (00:00 GMT).

📺🏹 Shakira’s “Puntería” will be the official song of Televisa/Univision’s 2024 Copa America Coverage!



The tournament will kick off in Atlanta’s Mercedes-Benz Stadium on June 20th – and the final will be played on July 14th at Miami’s Hard Rock Stadium! ⚽️🏟️ pic.twitter.com/tH7KqPOQOT