Claudio Borghi se cierra a la opción de volver a Colo Colo: "En Chile nunca más dirigiré"

El ex entrenador de los "albos" afirmó que no tiene intención de trabajar nuevamente en nuestro país.

El ex entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, se cerró definitivamente a la opción de volver a asumir la banca de los "albos", tras afirmar que no quiere volver a trabajar en nuestro país.

En conversación con Las Ultimas Noticias, el otrora DT de la Roja dijo sobre la opción de volver a dirigir que "siempre he tenido ganas, pero sé que cada vez se reducen las opciones. En Chile, por ejemplo, nunca más dirigiré".

A su vez, el "Bichi" afirmó reconoce que su alto precio lo aleja del balompié nacional, señalando que "se habla mucho que yo soy un entrenador caro. Y puede que así sea. Y eso, claro, limita opciones. Hoy en el fútbol chileno se vive de apuestas".

"Hay pocos entrenadores de 55 años como yo y la mayoría está dispuesto a trabajar bajo condiciones muy limitadas. Por eso, nunca me cuajó eso de que Colo Colo estuviera a punto de traer a Scolari. Algo no me cuadraba", agregó.

Cabe recordar que ex figuras del cuadro albo, como Gabriel Mendoza, apuntaban a Borghi como sucesor de Mario Salas en la banca de Colo Colo, e incluso el propio entrenador indicó ser el "candidato natural", aunque con sus declaraciones descartó un pronto regreso al club con el que conquistó un histórico tetracampeonato entre 2006 y 2007.