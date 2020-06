Claudio Borghi: Si tengo que ir a la guerra, me llevo a "Kalule" Meléndez y Ortigoza

El ex técnico de Colo Colo y la selección chilena Claudio Borghi eligió a su ex pupilo Rodrigo Meléndez como uno de los dos jugadores que "llevaría al a guerra" para que lo defiendan, debido a que fueron fundamentales en su carrera como DT.

"Si tengo que ir a la guerra, y me das a elegir dos jugadores míos que tengo que llevar para que me defiendan, no hay duda que elijo al 'Gordo' Néstor Ortigoza y a 'Kalule' Meléndez", lanzó en diálogo con TyC Sports.

"Son dos jugadores que fueron fundamentales en todo lo que pude hace como entrenador", agregó el "Bichi".

Borghi tuvo a Meléndez durante su exitoso paso por Colo Colo, cuando juntos lograron varios títulos locales y llegaron a la final de Copa Sudamericana.

Con Ortigoza estuvo en Argentinos Juniors, equipo que igualmente fue campeón.