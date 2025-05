Abrazo de despedida: La fuerte señal que anticipa la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Jorge Almirón está a un paso de cerrar su ciclo en Colo Colo, y aunque no hay anuncio oficial, las señales hablan por sí solas. El entrenador argentino dirigirá al equipo ante Atlético Bucaramanga este jueves, pero todo indica que será su adiós definitivo del club.

La relación entre el DT y Blanco y Negro quedó fracturada. El respaldo de la directiva se diluyó tras una irregular campaña y, pese a la goleada ante Unión Española, Aníbal Mosa ya habría comunicado internamente que el ciclo está terminado. En ese contexto, el último partido por Copa, que además, será sin público por el castigo que recibió Colo Colo, marcaría el cierre de su etapa.

Jugadores de Colo Colo abrazando a Almirón. Foto: Photosport.

La señal que anticipa la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

Aunque el partido será a puertas cerradas, el propio Almirón pareció dejar una pista clara en el Estadio Monumental. Durante el duelo del sábado ante Unión Española, hubo un gesto que dio algo de claridad sobre el futuro del DT: un abrazo grupal con sus dirigidos, en plena cancha, que varios interpretaron como una despedida.

Uno de los que leyó ese momento como una señal inequívoca fue Gonzalo Fierro. El excapitán albo, hoy panelista en Todos Somos Técnicos, no tuvo dudas: "No va a seguir. Esa señal del abrazo con el plantel es típica. A mí me pasó. Todo indica que no pasa de esta semana", lanzó en el programa de TNT Sports.

El Cacique se queda sin DT y sin margen de error

La salida de Almirón dejaría al equipo en plena reestructuración de cara al segundo semestre, donde pese a que está lejos, aún puede pelear en el plano local y lograr la clasificación a torneos internacionales para el póximo año.

Para Fierro, el cambio podría ser costoso: "Es lamentable, porque me gustan los procesos largos. Me gustaría que siguiera, pero no se ve probable".