Brian Fernández no se rinde: “Me quiero retirar en Colo Colo”

Brian Fernández no olvida su paso por el fútbol chileno ni los sueños que quedaron pendientes. El delantero argentino, actual jugador de Talleres de Remedios de Escalada, club de la Segunda División de Argentin, confesó desde Buenos Aires su deseo más profundo: vestir la camiseta de Colo Colo antes del final de su carrera.

"Siempre quise vestir esa camiseta. Fue algo que me quedó pendiente y ojalá pueda terminar mi carrera usando esa camiseta hermosa", comentó en diálogo con AS Chile. A sus 30 años, Fernández no esconde su ilusión y asegura que aún siente una deuda con el fútbol chileno.

El sueño frustrado de Brian Fernández

El atacante tuvo un paso brillante por Unión La Calera en 2018, donde mostró su mejor versión en el país. Sin embargo, no logró concretar posteriores etapas en San Luis de Quillota ni en Coquimbo Unido. En este último club incluso fue presentado, pero terminó desvinculándose por razones personales.

"Me quedó un sabor amargo la última vez. Era algo que queríamos con Leandro, mi hermano, compartir cancha, vivir la rivalidad... Pero no se pudo", explicó Fernández, aludiendo al actual delantero de Universidad de Chile, con quien soñaba disputar un Superclásico chileno.

Más allá de las oportunidades que no se dieron, el ex Necaxa y Portland Timbers insiste en que su objetivo sigue en pie. "Creo mucho en Jesús y sé que puedo llegar algún día a estar en Colo Colo. Dependerá de cómo esté yo, no de los demás", sostuvo con convicción.

Colo Colo: la ilusión que sigue intacta para Fernández

Consciente de su presente en el fútbol argentino, Fernández no pierde la esperanza. Afirma que el atractivo de Colo Colo va más allá de lo racional: "No sé qué es lo que realmente me gusta, pero tengo muchas ganas de compartir plantel con la gente de ahí".

Mientras su hermano Leandro brilla en la U, Brian sueña con un Superclásico familiar: "Sería lindo jugarlo... y ganárselo", confesó entre risas.

