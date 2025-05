¿No es sólo culpa del DT?: Morón defendió a Almirón y responsabilizó a 7 jugadores por la crisis en Colo Colo

Daniel Morón remeció la interna de Colo Colo. Mientras la dirigencia busca negociar la salida de Jorge Almirón tras un arranque de temporada para el olvido, el gerente deportivo del club no dudó en respaldar con fuerza al entrenador argentino y apuntó su artillería pesada hacia los propios jugadores.

La escena tuvo lugar en las oficinas del Estadio Monumental, en medio de una votación dividida entre los dirigentes, donde por apenas un voto se inclinó la balanza para sacar al DT. En ese contexto y según información del diario La Tercera, Morón irrumpió con una postura firme para defender al principal artífice de los títulos del Campeonato Nacional y la Supercopa en 2024.

Morón saca las garras: "El sistema no ha cambiado, los rendimientos sí"

Según reveló el citado medio, el histórico exarquero no sólo defendió el planteamiento táctico de Almirón, sino que dejó claro que el problema está en la cancha, no en la banca. Y fue más allá: criticó directamente a siete jugadores del plantel por su bajo nivel en 2025, aunque sus nombres no fueron revelados.

Con números en mano, Morón argumentó que el DT mantiene una efectividad total del 58,2%, con un 66% en 2024 y una caída a 36,8% en lo que va del presente año. Para él, el problema no es de trabajo, sino de ejecución. "Si no les gusta el estilo, díganlo abiertamente. Pero no digan que el entrenador cambió algo, porque no lo hizo", habría expresado en la reunión.

Un camarín expuesto y un DT con las horas contadas

La reacción del gerente deportivo no sólo apunta a sostener el proceso técnico, sino también a poner sobre la mesa que la crisis del equipo tiene múltiples responsables. A pesar del respaldo, la dirigencia de Colo Colo sigue trabajando en una eventual salida de Almirón, que podría costarle al club cerca de 3 millones de dólares por término anticipado de contrato.

Mientras tanto, el entrenador sigue al mando de los entrenamientos, consciente de que su futuro pende de un hilo.