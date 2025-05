Para agarrarse la Cabeza: Blanco y Negro tiene a Colo Colo en una desastrosa situación económica

La crisis deportiva no es el único tema que aproblema a Colo Colo, ya que en materia económica Blanco y Negro afrontará un difícil escenario debido a la eliminación de la Copa Libertadores y un plantel caro que se armó pensando en un gran cometido.

La negativa situación se incrementa con la sanción que aplicó la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) por los incidentes del partido frente a Fortaleza en la copa, donde hubo invasión a la cancha por parte de los hinchas que protestaban por la muerte de dos seguidores en el exterior del estadio Monumental David Arellano, y que se tradujo en un castigo de cinco encuentros sin la presencia de público, lo que sólo en la presente edición del torneo aproximadamente significa un millón y medio de dólares.

Blanco y Negro tiene devaluado a Colo Colo

En el programa Círculo Central, el economista Alejandro Torres, comentó la gigantesca situación negativa que afrontarán este año los Albos: “mi proyección respecto a lo que va a ocurrir en 2025, si Colo Colo no hace ningún ajuste en este momento, y es una proyección digamos moderada, conservadora, debería tener un déficit de seis mil millones de pesos. Además, el castigo le va a pegar al año 2026, porque si clasifica a la Sudamericana o Copa Libertadores, los tres primeros partidos serán sin público, sin recaudación. Por lo tanto, el panorama si no se ajustan no es muy bueno”.

Pero la situación no es sólo de este año, ya que el especialista habló de la deficitaria gestión de Blanco y Negro que tiene totalmente devaluado al Cacique, y que hoy vale menos que cuando fue concesionado: “lo más preocupante de Colo Colo es que en este análisis histórico de los veinte años es el patrimonio del club, es la mitad desde el 2005 la fecha. Ha disminuido un 50 por ciento. Eso es tremendo, yo no lo había visto en otra empresa ¿Sabes lo que es eso? No has avanzado nada, has retrocedido. Y eso es terrible”.

El economista plantea que eso es sólo mirando un aspecto del mal momento que tiene sumido Blanco y Negro a Colo Colo: “ni siquiera estoy tocando el tema de las acciones, la acción no se mueve. Si se moviera, yo invertiría. Ahí está la inversión. Esto es solamente patrimonial. 34 mil millones de valor de la moneda del 2005, hoy día no llega a los 16 mil millones el patrimonio. O sea, has invertido menos en jugadores, has invertido menos en la infraestructura. Tu estadio está más que obsoleto, y eso significa que vale menos”.

¿Qué pasará con los estados financieros de Blanco y Negro?

En la junta de accionistas de la concesionaria, donde se ratificó como presidente a Aníbal Mosa, quedaron en suspenso los estados financieros, que deben ser revisados nuevamente, y Alejandro Torres tiene una opinión sobre el particular: “el ánimo que veo es que no van a ser aprobados, yo creo. ¿Y al ser rechazados, qué pasa? Hay un cambio verdadero en el sentido de que las personas ya no podrían seguir ejerciendo los cargos, pero los porcentajes de la propiedad siguen estando en las mismas manos”, es decir, Aníbal Mosa podría dejar de ser el mandamás de Blanco y Negro, con un panorama que tiene una deuda acumulada de 8.600 millones de pesos y que tiene a Colo Colo en una crisis severa, y que es producto de la mala gestión de la Sociedad Anónima.