Preparador físico Luis Rodoni: Damián Pizarro tiene una carencia técnica abismante

El reconocido preparador físico Luis Rodoni, de trayectoria en Italia y con paso por Colo Colo y U. de Chile, lanzó una fuerte crítica al delantero Damián Pizarro por su desempeño en la selección sub 23 que quedó eliminada del Preolímpico.

"¿Está preparado técnicamente para jugar? ¡No está preparado!", expresó en diálogo con El Mercurio.

"Lo quieren vender. Tiene una condición física avasalladora, pero ha jugado no sé cuántos partidos y no hace goles", añadió.

"Tiene una carencia técnica abismante y es la figura porque corre, salta, choca y empuja", lanzó.

En relación a la caída con Argentina, postuló que "siempre se le echa la culpa al preparador físico. Si pierdo un partido 5-0, no significa que el trabajo físico sea malo, hay un problema táctico y técnico. Se le ganó a Uruguay y Córdova era el mejor técnico, pero nadie dijo que Uruguay llegó 14 veces y Chile, dos, o que en la selección uruguaya había jugadores de 18 años".

"Me colé a ver entrenamientos de la sub 23 y no me gustaron, pero no puedo saber el objetivo que estaban buscando. No me gustaron porque lo encontré como amateur, como paseo", cerró.