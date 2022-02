¡Censura en Beijing! Un periodista neerlandés fue interrumpido por guardias chinos mientras informaba en vivo

Una increíble situación vivió un periodista neerlandés este viernes en China, al sufrir en directo la censura del régimen chino en las afueras del Estadio Nacional de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, mientras informaba para su medio de comunicación.

El corresponsal Sjoerd den Daas, del canal de TV neerlandés NOS Nieuws, estaba transmitiendo en directo cuando un guardia de seguridad lo interrumpió y se puso delante de la cámara para empezar a empujarlo.

En el registro, se ve como el periodista intenta explicar la situación antes de parar la transmisión, ya que aparecieron más guardias en el lugar.

"Nos están sacando de aquí. Nos acaban de expulsar de otra zona, así que me temo que tendremos que volver con ustedes más tarde", explicó el periodista, según la traducción del medio inglés Insider.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96