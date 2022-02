Dominique Ohaco tuvo una digna participación en el Big Air femenino en Beijing 2022

La chilena Dominique Ohaco tuvo una digna participación en el Big Air femenino del Ski Freestyle de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, aunque no pudo clasificar a la final.

La nacional partió con un salto que marcó 60.25 puntos, que daba para ilusionarse de cara a los siguientes intentos, aunque en el segundo tuvo una caída que la dejó sin margen de error.

En su tercera posibilidad, Ohaco mejoró su primer registro y logró 66.25, aunque no le alcanzó para acceder a la definición, quedando a solo cuatro lugares, tras finalizar en el duodécimo puesto.

La nacional debe competir aún en Slopestyle, mientras que durante la madrugada se conocerán resultados de los estrenos de Emilia Aramburo (terminó la primera manga 49ª en el Súper Gigante) y Henrik Von Appen en Ski Alpino.

