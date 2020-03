Yasmani Acosta y la clave para ganar el Preolímpico: El entrenador me decía que luchara tranquilo y pausado

El luchador chileno Yasmani Acosta se mostró muy contento al clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio tras quedarse con la medalla de oro en el Campeonato Preolímpico Panamericano de Canadá y contó la clave para quedarse con el triunfo.

"Estoy muy feliz y contento después de tanto sacrifico lograr algo así, es algo que da mucha satisfacción", dijo a Todo por el Deporte en Cooperativa.

"Es difícil contenerse cuando tienes deseo de luchar. La ansiedad te lleva a tener ganas de hacer lo que siempre has hecho. Desde la esquina el entrenador me decía la forma que yo tenía que luchar. Más tranquilo y pausado", señaló.

Antes de la competencia, el deportista llevaba cinco meses sin competir por una lesión y en esa línea comentó que el técnico "me advirtió de lo que podía pasar en el combate, me dijo 'lucha más calmado no intentes marcar muchos puntos que lo importante es clasificar'. Estos detalles técnico y tácticos me ayudaron".

Finalmente, Acosta aseguró que respetará las medidas sanitarias que deba realizar cuando regrese a Chile. "Si hay que hacer cuarentena lo haré porque son medidas de la autoridad, ya que el virus es un problema a nivel global", cerró.