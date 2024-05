París 2024: Fue detenido un hombre que planeaba una "acción violenta" en el paso de la llama olímpica

Un peligroso episodio logró evitarse entorno a la preparación de los Juegos de París 2024, el cual tuvo lugar esta jornada durante el paso de la llama olímpica por la ciudad de Burdeos en Francia.

En concreto, lo que ocurrió fue la detención de un hombre que planificaba una matanza en el evento en dicha localidad, idea que incluso había transmitido a través de sus redes sociales, y fue lo que alertó a las autoridades del país anfitrión de la cita multideportiva.

Fue el propio Ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin, el que explicó de lo sucedido mediante su cuenta de X.

"Detenido un individuo que planeaba una acción violenta durante el paso de la antorcha olímpica en Burdeos. Gracias a los agentes de policía y en general a todos los agentes del ministerio que han realizado esta fiesta popular con notable profesionalidad y compromiso", publicó Darmanin.

El sujeto en cuestión, de 26 años, fue detenido el pasado martes al momento que se identificó el mensaje donde planeaba la matanza, el cual había publicado en su cuenta de Facebook, reportó el canal de televisión francés BFMTV.

Un individu planifiant une action violente lors du passage du relais de la flamme olympique à Bordeaux a été interpellé. Merci aux policiers et plus largement à l’ensemble des agents du ministère @Interieur_Gouv qui sécurisent cette fête populaire avec un professionnalisme et un… https://t.co/GPncdNBhUm