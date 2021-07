Andrés Aguilar tras su debut en los Juegos Olímpicos: Me fue mejor de lo que esperaba

El deportista chileno Andrés Aguilar, quien tuvo un destacado debut en los Juegos Olímpicos, aseguró que le fue mejor de lo que esperaba tras rematar en el puesto 18 en la ronda clasificatoria del tiro con arco.

"La competencia estuvo muy dura. Nos encontramos con temperaturas bastantes altas (...). Es complicado hidratarse constantemente para rendir de la mejor manera. El viento estuvo muy cambiante", comentó.

Consultado por el nivel de los otros competidores, expresó que "me motiva mucho compartir el espacio con los mejores del mundo y favoritos. Me ayudó mucho a poder mantenerme mayor enfocado".

Por último, dijo que "vienen dos a tres días de competencias en equipo. Yo vendría a competir nuevamente el 27 de julio. Me deja contento quedar en una posición decente, por así decirlo. Me fue mejor de lo que esperaba quizás porque no me sentía cómodo".

Gracias a su lugar 18, Aguilar competirá frente al estadounidense Jacob Wukie (47°) el próximo 27 de julio.