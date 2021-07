Andy Murray renunció a defender el título olímpico en Tokio 2020

El británico Andy Murray, campeón olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, renunció a defender su título en Tokio 2020 y se bajó del torneo individual de tenis masculino a solo horas de su debut ante el canadiense Felix Auger Aliassime.

En un comunicado, el ex número uno del mundo informó que tomó la difícil decisión por consejo del cuerpo médico, por lo que se centrará en el torneo de dobles, en donde competirá junto a Joe Salisbury.

Cabe recordar que la carrera de Murray, en los últimos años, ha sido afectada severamente por las lesiones, con dos operaciones de cadera que han limitado el buen nivel que tenía y también su resistencia en los partidos.

"I have made the difficult decision to withdraw from the singles and focus on playing doubles." - @andy_murray #Tokyo2020 | #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympicshttps://t.co/RqRrKurGus