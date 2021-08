Atleta bielorrusa Tsimanouskaya confía en que "no les pasará nada malo" a sus padres

La atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya dijo este jueves en Varsovia que había hablado con sus padres y que confiaba en que no les pasaría nada malo, después de que ella escapase a un presunto intento de secuestro del régimen de su país en Tokio.

"He hablado con mis padres, me han dicho que están bien, confío en que no les pase nada malo", dijo la atleta, que ha recibido asilo en Polonia.

"Espero decidir junto a mi marido cuánto tiempo nos quedaremos en Polonia, pronto tomaremos una decisión", agregó.

Tsimanouskaya dijo también que esperaba con su gesto poder ayudar asimismo a otros ciudadanos bielorrusos que se encuentren en situaciones similares.

Tsimanouskaya, que competía en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, se negó a regresar a su país por miedo a represalias, después de que el gobierno de Minsk la acusase de "inestabilidad emocional y psicológica".

La velocista se había quejado de la mala planificación de las autoridades deportivas bielorrusas y, puesto que en el pasado mostró su apoyo a la disidencia democrática en su país, declaró temer por su seguridad y pidió protección a la policía japonesa.

Varsovia le concedió un visado humanitario a Tsimanouskaya y a su marido, Arseny Zdanevich, que viajó desde Minsk hasta Ucrania.