Clemente Seguel y aplazamiento de los JJ.OO: Fue muy acertado, la salud es lo primero

El velerista nacional Clemente Seguel se mostró a favor del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021, producto de la masiva expansión del coronavirus en el mundo, algo que ya había solicitado junto a los demás clasificados chilenos al Comité Olímpico Internacional (COI).

"Me parece una medida totalmente acertada. En mi opinión, ahora no sólo en Chile sino que a nivel mundial la prioridad es la salud. Están haciendo lo correcto con aplazar la competencia, y así no pone en riesgo la salud de los participantes y los espectadores", señaló el laserista algarrobino.

"Hago un llamado a todas y todos para que se queden en sus casas y respetemos la cuarentena. Es súper importante que entre todos nos apoyemos y ayudemos a frenar este virus. Si se pudo aplazar los Juegos Olímpicos, con todo lo que ello implica, ¿cómo no vamos a poder nosotros quedarnos en casa?", agregó el navegante de 20 años.

Clemente Seguel, quien aprendió a navegar a los ocho años en la Escuela de Vela gratuita de la Cofradía Náutica del Pacífico, logró en enero pasado la clasificación a sus primeros Juegos Olímpicos, y aunque su programa de preparación se vio completamente alterado por la epidemia de Coronavirus, prefiere mirar con optimismo esta postergación.

"Todos mis torneos previos a Tokio 2020 se disputaban en el extranjero. Y todos fueron cancelados. No había forma de cumplir con la planificación. Este aplazamiento, al menos, nos permitirá prepararnos de mejor forma" dijo el timonel que sólo el año pasado fue Top Ten en sus primeros Juegos Panamericanos en Lima, obtuvo su tercer Campeonato Nacional Adulto consecutivo, fue Campeón Sudamericano de la especialidad, fue premiado como el Mejor de la Vela por el Círculo de Periodistas Deportivos y se consagró como Vicecampeón Mundial Sub21.

Considerado el sucesor de Matías del Solar y calificado como una de las más importantes figuras jóvenes de la náutica nacional, Seguel cuenta también con tres títulos nacionales en la clase Optimist, cinco títulos chilenos y dos vicecampeonatos sudamericanos en Laser Radial, junto con un top ten en el Mundial Youth de la misma categoría.

Además, registra una corona subcontinental y dos triunfos locales en laser 4.7. En Sunfish ha sido una vez vicecampeón y dos veces medalla de bronce en el mundial juvenil, campeón norteamericano juvenil, y medalla de plata en los Juegos Bolivarianos de playa.