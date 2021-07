Corea del Sur sumó un nuevo oro en la competencia por equipos del tiro con arco femenino

Corea del Sur sumó una nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de imponerse en la competencia por equipos del tiro con arco femenino.

El elenco compuesto por An San, Minhee Jang y Chaeyoung Kang se impusieron por 6-0 al equipo ruso, obteniendo la segunda presea dorada para su país.

Congratulations to An San, Kang Chae-young and Jang Minhee for winning Gold Medal in Women's Team Archery on 2020 Tokyo Olympics 🥇🏆 🔥 pic.twitter.com/0h5exq0uMa