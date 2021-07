Doble campeón olímpico se cayó de la barra y quedó fuera de la final en Tokio 2020

El gimnasta japonés Kohei Uchimura, doble campeón olímpico, vivió una fatídica jornada y se cayó de la barra en su estreno, quedando fuera de la final en los Juegos de Tokio 2020.

Uchimura, quien ganó preseas doradas en Londres 2021 y Río de Janeiro 2016, realizó una mala maniobra cerca del final de su rutina y terminó en la colchoneta, recibiendo un puntaje de 13,866 y quedando marginado de la definición.

El asiático de 32 años había desestimado su participación en la competencia por equipos, para así enfocarse en su desempeño personal y buscar el "ejercicio perfecto", lo que se vio interrumpido de la peor forma este sábado.

Revisa el momento:

🚨 | NEW: Kohei Uchimura of Japan, who is a seven-time Olympic medallist, has failed to qualify for the final after falling off the high bar pic.twitter.com/O1UZGjsCUS