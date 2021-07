Esteban Bustos recibió apoyó de la Municipalidad de Huechuraba antes de partir a Tokio

El alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, en representación de los vecinos y vecinas de la comuna, entregó su apoyo al deportista Esteban Bustos antes de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Bustos, de 28 años, es especialista chileno en Pentatlón Moderno, disciplina que contempla: Natación, Equitación; Esgrima; Tiro y Carrera.

"Ha sido una preparación larga, porque se sumó con la pandemia, se aplazó un año, porque en febrero del año pasado tuve una fractura por estrés de la cadera y eso no me iba a permitir llegar tan bien a Tokio y el aplazamiento me permitió recuperarme", señaló Bustos en la ceremonia.

"Lo vivo muy diferente a lo que fue Londres, porque en Londres tenía 19 años y era el deportista más joven, era mi sueño, lo logré muy joven y han pasado nueve años para volver a estar en una cita olímpica", añadió.

La presencia de la Municipalidad en la carrera de Esteban, se ve reflejada en la entrega de la Beca Deportiva de Alto Rendimiento, además de facilitarle instalaciones de primera línea.

En esa línea Cuadrado señaló que "nosotros hemos venido hasta aquí en representación de todo el pueblo de Huechuraba, a expresar nuestra esperanza y sueño que de Esteban Bustos, gran vecino de nuestra comuna, deportista destacado y seleccionado olímpico, cumpla una labor notable en Tokio, para potenciar y reforzar la idea que el deporte sea un derecho consagrado en la Constitución".