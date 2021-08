Esteban Bustos tras su estreno en el pentatlón: La idea es seguir avanzando con mis pruebas fuertes

El deportista chileno Esteban Bustos aseguró tras su participación en el esgrima del pentatlón moderno que espera seguir avanzando este jueves en su segundo día de competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Fue una competencia dura. Partí bien, después estaba medio tibio y después pude remontar. Estoy ahí en la quemada, quería estar un poco más arriba para pelear la medalla", contó Bustos tras rematar 18° en la primera prueba.

"Ahora queda la natación, que es mi prueba más débil, pero es la que menos puntaje da. Después viene la equitación, que será complicada, pero a mí me sirve porque vengo bien ahí, ya recorrí la cancha y me siento bien. Está el factor que no conocemos, que es caballo, pero siento que podemos andar bien", expresó.

"Después viene el tiro con pistola y la carrera, que también es mi fuerte, así es que la idea es seguir avanzando", concluyó.