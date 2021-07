¡Histórico! Momiji Nishima ganó el oro en el skate olímpico femenino con solo 13 años

La japonesa Momiji Nishiya, de 13 años, ganó este domingo el oro en la primera final olímpica femenina de skate celebrada en Tokio, mientras que la plata fue para la brasileña Rayssa Leal, con la misma edad.

A historic first on home soil!#JPN's Nishiya Momiji is the first women's Olympic #Skateboarding champion!@worldskatesb @Japan_Olympic pic.twitter.com/6W6ReQE3BS