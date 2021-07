Igual que Nicolás Massú: Belinda Bencic jugará por el oro individual y de dobles en Tokio 2020

La suiza Belinca Bencic, 12ª en el ranking WTA y 161ª en duplas, al igual como hizo el chileno Nicolás Massú en Atenas 2004, jugará la final individual y de dobles en el torneo de tenis olímpico que se disputa en los Juegos de Tokio 2020.

Bencic, durante esta jornada, superó las dos semifinales para meterse en la definición por el oro, en donde también intentará emular la épica del "Vampiro", quien conquistó el doblete olímpico en Grecia.

En el primer turno de este jueves Bencic batalló por dos horas y 45 minutos para eliminar a la kazaja Elena Rybakina (20ª) por 7-6(2), 4-6 y 6-3.

En el segundo turno, junto a su compatriota Viktorija Golubic (127ª por parejas) venció por 7-5 y 6-3 a las brasileñas Luisa Stefani (23ª) y Laura Pigossi (188ª) por 7-5 y 6-3.

En la final individual, Bencic enfrentará a la checa Marketa Vondrousova, 42ª en el escalafón, quien dio la sorpresa al eliminar a la cuarta favorita, la ucraniana Elina Svitolina (4ª), por 6-3 y 6-1 en poco más de una hora de juego.



En el dobles, en tanto, las rivales de Bencic y Golubic serán las primeras favoritas, las rusas Veronica Kudermetova (16ª) y Elena Vesnina (56ª).

Bencic también igualó los registros de Venus Williams en Sydney 2000, Serena Williams y Andy Murray en Londres 2012, que igualmente disputaron ambas definiciones.

History for #SUI @BelindaBencic, who becomes the fifth player to reach both singles and doubles finals since tennis’s return to the #Olympics in 1988:



Sydney 2000 - Venus Williams

Athens 2004 - Nicolas Massu

London 2012 - Serena Williams, Andy Murray#Tokyo2020 | #Tennis