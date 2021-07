Judoca alemana defendió a su entrenador por darle una cachetada antes de la competencia

La judoca alemana Martyna Trajdos defendió la actitud de su entrenador Claudiu Pusa tras la serie de críticas que recibió por darle golpes en el rostro antes de su combate con Szofi Ozbas en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La situación, que dio la vuelta al mundo, ocurrió en la previa al encuentro por la cita de los anillos en la categoría 63 kilos en que la germana perdió, y fue vista a través de la transmisión oficial, cuando Pusa le dio un remezón a su pupila y luego un par de cachetadas en la cara.

"No se preocupen, lo hace para despertarme", dijo Trajdos en su cuenta de Instagram, para respaldar la actitud de su coach, aunque dijo "parece que esto no fue suficiente".

La Federación Internacional de Judo levantó una advertencia en contra de Claudiu Pusa.

