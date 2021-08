Juntendo: El mayor secreto de Simone Biles durante los Juegos Olímpicos

La gimnasta estadounidense Simone Biles, que ganó medalla de bronce en la viga de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reconoció a través de una publicación en Twitter cuál fue uno de sus mayores secretos durante la cita de los anillos.

"Estaré por siempre agradecida de Juntendo", escribió la norteamericana, que hizo noticia por sus determinaciones de marginarse de algunas definiciones privilegiando su salud mental.

Sus agradecimientos fueron por "permitirme entrenar de manera separada para intentar recuperar mis habilidades. Los habilidades son algunas, si no las más dulces personas que he conocido".

De acuedo a un artículo publicado por el medio Wall Street Journal, en el cual salió a la luz que Biles utilizó el gimnasio de la Universidad de Junetendo, el cual fue solicitado por el equipo estadounidense de gimnasia, con la idea de darle privacidad para retomar la confianza.

Kazuhiro Aoki, un profesor de dicha casa de estudios -siempre fiel a la publicación-, recibió un llamado unas 12 horas después de que Biles se retirara de la final del All-Around por equipos para pedir las instalaciones.

Por ello, durante cuatro días, ella practicó tras puertas cerradas.

Tras eso, consiguó un bronce en la viga, que además la dejó como una de las heroínas de los Juegos Olímpicos, por sacar a la luz un tema importante: La salud mental de los deportistas.

I’ll forever be thankful for Junetendo ❤️ for allowing me to come train separately to try to get my skills back. The japanese are some of, if not the sweetest people I’ve ever met. https://t.co/2ZWrItJwAO