Locutor ultraconservador atacó a Simone Biles: "Eres débil, una vergüenza para el país"

Un locutor estadounidense de ultraderecha y activista del partido republicano, Charlie Kirk, atacó duramente a la estrella de la gimnasia Simone Biles por su decisión de retirarse de la competencia por equipos en los Juegos Olímpicos, señalando que la deportista es "débil" y una "vergüenza" para el país.

Si bien reconoció las capacidades deportivas de Biles, a quien calificó como "posiblemente la mejor gimnasta de todos los tiempos", este personaje lamentó que la atleta no compitiera por el oro, que terminó en manos de el equipo de Rusia.

"Eres una sociópata egoísta, inmadura y eres una vergüenza para el país", disparó Kirk.

"Estamos haciendo crecer una generación de gente debil, como Simone Biles. Si tienes problemas mentales, no te presentes y deja a miles de grandes gimnastas lo puedan hacer", añadió.

"¿Qué clase de persona evita una contienda por el oro? Eres una vergüenza para el país, para la nación, porque se la diste a los rusos", aseveró.

