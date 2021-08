María José Mailliard: Me carga perder, pero son mis primeros Juegos y puedo mejorar

La deportista chilena María José Mailliard comentó su participación en el C1 200 del canotaje de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y aseguró que le pasó la cuenta una lesión que arrastraba y la falta de un apoyo sicológico a la hora de manejar la presión, no obstante, confía en haber sacado una experiencia positiva.

"Me voy conforme, porque siento que lo di todo. No se pudo, así es la velocidad. Un día se gana, al otro se pierde y la más mínima equivocación te pasa la cuenta", dijo Mailliard tras terminar en la décima posición de la clasificación general.

"Puede sonar a excusa y por eso no lo había dicho, pero tengo una lesión y me empezó a doler mucho en los últimos metros, y sobre el final ya no podía dar más", contó.

"Me carga perder, pero son mis primeros Juegos y hay muchas cosas que se pueden mejorar, se pueden aprender", añadió.

"Creo que sentí la presión, sentía que la gente esperaba mucho de mí. Traté de manejarlo, pero no trajeron a mi sicóloga, y me hizo mucha falta. Estaba con muchos sentimientos, había muerto mi abuela y todas las cosas me afectaban el doble. Traté de manejarlo lo mejor posible, pero sentía no estaba al 100 por ciento mentalmente", expresó.

De cara a su participación con Karen Roco, Mailliard contó que tiene las mejores expectativas: "De ella estoy súper orgullosa, porque no ve a su hijo hace tres meses y lo daremos todo en la pista. Somos finalistas del mundo, hay posibilidades, vamos a ir paso a paso, porque acá es mucho más difícil. Acá no hay competidoras malas, y acá te puede quedar un heat muy bueno y te quedas afuera. Sabemos que tenemos un heat más duro, pero todas pasan a cuartos y ahí saldremos con todo", adelantó.