Megan Rapinoe hizo un golazo olímpico en la definición por el bronce de Tokio 2020

La estrella del fútbol estadounidense Megan Rapinoe se lució con un maravilloso gol olímpico en la definición por el bronce de Tokio 2020 ante Australia, en que su equipo ganó 4-3.

La jugadora marcó el primero de las cuatro anotaciones de la escuadra norteamericana con un grandioso disparo desde el córner izquierdo y marcó por segunda vez una conquista de estas características en una cita de los anillos.

Antes, le había marcado a Canadá en Londres 2012.

Estados Unidos se llevó la medalla de bronce tras su victoria 4-3, donde Rapinoe además hizo el segundo gol.

Megan Rapinoe has just scored an olimpico at the Olympics. You can't write a better script pic.twitter.com/0bd1DNw7vK