Miguel Angel Mujica: No me extrañaría que volvamos con una medalla de Tokio

El presidente del Comité Olímpico de Chile (COCh), Miguel Angel Mujica, se mostró optimista de cara a la participación nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio al 8 de agosto) y aseguró que es posible conseguir alguna medalla.

En diálogo con El Mercurio, Mujica señaló que "no quiero meter presión a los deportistas. Antes teníamos un concepto de más de ir a participar que ir a competir, en cambio ahora hay muchos deportes en los que sí vamos a competir y a ganar un diploma olímpico (entre el cuarto u octavo lugar en alguna disciplina), que es equivalente a una medalla panamericana o mejor, por el nivel".

"No me extrañaría que llegáramos con una medalla y doy fe que vamos a volver con varios diplomas", agregó el dirigente antes de referirse a la baja de Cristian Garin de la cita de los anillos.

"Hay que respetar su decisión. No estamos molestos sino que tristes. Además, está la historia de las dos medallas de oro que que consiguieron en la misma disciplina Nicolás Massú y Fernando González".

Asimismo alabó a Joaquín Niemann y Guillermo "Mito" Pereira por asistir a Tokio: "Niemann pese a todo quiso ir, pero no solo él. Mito acaba de pasar al PGA Tour y podría haberse quedado en Estados Unidos, pero también decidió asistir".

También tuvo palabras para el doping positivo de Arley Méndez por marihuana, que en todo caso, no le impedirá competir en Tokio: "Es una situación especial por el tipo de producto que consume, la ITA (International Testing Agency) tiene el lío que hay site u ocho países de Europa que tienen legalizada la cannabis, en Sudamérica está Uruguay, lo que ha generado un tema de discusión en la WADA (Agencia Mundial de Antidopaje). La verdad es que me sorprendió, pero me tengo que atener a lo que me dijeron. El 28 de julio queda habilitado. No puedo ser más papista que el papa y negarme a llevarlo".

Finalmente habló de la decisión de las autoridades japonesas de que la cita olímpica se lleve a cabo sin público por la pandemia del coronavirus: "Siento que es muy duro, muy injusto, pero es la situación sanitaria y no queda más que acatar. Es un gran avance que los Juegos se hagan a pesar de todo lo que pasó".